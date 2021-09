La Charité-sur-Loire Cité du Mot -Prieuré de La Charité La Charité-sur-Loire, Nièvre Causerie sur l’église Saint-Julien de Mars-sur-Allier par Elisabeth Franc Cité du Mot -Prieuré de La Charité La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

La semaine d’exposition sera rythmée tous les soirs de la semaine par des **causeries** animées par les **auteurs des articles des « Églises romanes »**. Ils présenteront les églises sur lesquelles ils ont travaillé, leur histoire, leur architecture, mais également ce que cela a signifié pour eux et la manière dont ils ont appréhendé ces édifices. C’est un véritable coup de cœur qu’ils vous invitent à partager. Mardi 14 septembre à 18h00 Causerie sur **l’église Saint-Julien de Mars-sur-Allier** par **Elisabeth Franc.**

Dans le cadre de l’exposition “Art roman en Nivernais, regards croisés”, chaque soir de la semaine est animé par une causerie autour d’un édifice roman. Cité du Mot -Prieuré de La Charité La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Nièvre

2021-09-14T18:00:00 2021-09-14T19:30:00

