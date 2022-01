Causerie sur la 1ére Internationale Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Causerie sur la 1ére Internationale Librairie Publico – Paris, 12 février 2022, Paris. Causerie sur la 1ére Internationale

Librairie Publico – Paris, le samedi 12 février à 16:30

_La 1ère Internationale naît en 1864 en réponse à la férocité de l’exploitation ouvrière dans un contexte d’industrialisation croissante. Elle organise les luttes et grandit dans les débats contradictoires qui opposent ses adhérents. Cette pluralité des points de vue, garante de démocratie, résistera jusqu’à la chute de la Commune (dite de Paris) de 1871. Après, c’est une autre histoire…_ _Notre petite association « Printemps 1871 » garde au cœur cette « plaie ouverte » du beau « temps des cerises ». De cette époque où nos pionniers savaient s’engueuler fraternellement…_ [[https://printemps1871.wordpress.com/](https://printemps1871.wordpress.com/)](https://printemps1871.wordpress.com/) _Quant à moi, plus poète qu’historien, j’essaierai pourtant de vous présenter les faits de manière aussi documentée et argumentée que possible. Et j’espère que vous voudrez bien prolonger ma parole par la vôtre dans la discussion qui suivra._ **Volito** Visuel : Portrait d’Eugène Varlin communard fondateur de la 1ére Internationale par Félix Valloton

Accès libre dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur

Par Volito de l’association « Printemps 1871 » Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T16:30:00 2022-02-12T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Librairie Publico - Paris Adresse 145 rue amelot 75011 paris Ville Paris lieuville Librairie Publico - Paris Paris Departement Paris

Librairie Publico - Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Causerie sur la 1ére Internationale Librairie Publico – Paris 2022-02-12 was last modified: by Causerie sur la 1ére Internationale Librairie Publico – Paris Librairie Publico - Paris 12 février 2022 Librairie Publico - Paris Paris Paris

Paris Paris