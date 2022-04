Causerie populaire autour de l’ouvrage de Marine Miller «Révolte – les élites face au défi climatique » par Jean-Pierre Tertrais Local la commune – Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Causerie populaire autour de l’ouvrage de Marine Miller «Révolte – les élites face au défi climatique » par Jean-Pierre Tertrais Local la commune – Rennes, 27 avril 2022, Rennes. Causerie populaire autour de l’ouvrage de Marine Miller «Révolte – les élites face au défi climatique » par Jean-Pierre Tertrais

Local la commune – Rennes, le mercredi 27 avril à 20:30

[Jean-Pierre Tertrais](https://www.babelio.com/auteur/Jean-Pierre-Tertrais/65721) animera la causerie populaire autour de l’ouvrage de Marine Miller intitulé « [_Révolte – les élites face au défi climatique_](https://www.seuil.com/ouvrage/la-revolte-marine-miller/9782021465631) » dont voici une présentation : Jusqu’à présent, la reproduction des élites n’avait connu aucun raté : Les étudiants des grandes écoles, une fois diplômés, occupaient les meilleures places. Aujourd’hui, il semblerait que quelques grains de sable se soient glissés dans les engrenages. Il est sans doute prématuré de parler de révolution, mais une partie de cette jeunesse, qui a grandi dans l’angoisse de l’urgence climatique, refuse les places qui lui sont promises par un capitalisme mortifère, se lance dans la désobéissance civile et s’oriente vers des modes de vie alternatifs. C’est ce qui ressort d’une enquête menée pendant trois ans par Marine Miller, journaliste au Monde. éditions du Seuil Organisée par le groupe La Sociale de la Fédération anarchiste Local la commune – Rennes 17 rue de Châteaudun 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:30:00 2022-04-27T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Local la commune - Rennes Adresse 17 rue de Châteaudun 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Local la commune - Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Local la commune - Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Causerie populaire autour de l’ouvrage de Marine Miller «Révolte – les élites face au défi climatique » par Jean-Pierre Tertrais Local la commune – Rennes 2022-04-27 was last modified: by Causerie populaire autour de l’ouvrage de Marine Miller «Révolte – les élites face au défi climatique » par Jean-Pierre Tertrais Local la commune – Rennes Local la commune - Rennes 27 avril 2022 Local la commune - Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine