Bazas Bazas Bazas, Gironde Causerie Philo Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Causerie Philo Bazas, 11 janvier 2022, Bazas. Causerie Philo Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas

2022-01-11 19:30:00 – 2022-01-11 21:00:00 Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

Bazas Gironde EUR « Le désir de collection », présenté par Sandra MEVREL, professeure

de philosophie. « Le désir de collection », présenté par Sandra MEVREL, professeure

de philosophie. « Le désir de collection », présenté par Sandra MEVREL, professeure

de philosophie. Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas

dernière mise à jour : 2021-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Ville Bazas lieuville Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas