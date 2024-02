Causerie Paysans et Citoyens à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, dimanche 25 février 2024.

Causerie Paysans et Citoyens à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien Finistère

Une rencontre avec deux auteures Isabelle Deval ( TERRE, Relier nos forces pour la préserver chez CoopBreizh) et Véronique Duval (Paysans et citoyens, Enquête sur les nouveaux liens à la terre chez Actes Sud )

Depuis les années 2010, 200 fermes disparaissent chaque semaine en France. Alors que la surface agricole totale décroît, la surface moyenne par ferme n’a cessé d’augmenter. Un nouveau cycle de concentration est à l’oeuvre, qui conduit inexorablement à faire grimper le prix de l’hectare, verrouillant de fait l’accès à la terre pour les jeunes.

Où en sommes-nous dans notre agriculture ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui chaque jour s’engagent à nous nourrir ? Vers quelle agriculture avançons-nous ?

Véronique Duval et Isabelle Deval sont parties à la rencontre de ceux qui font bon usage de la terre aujourd’hui en Bretagne à la rencontre de 22 maraîchers/ères , dans la Marne, sur le Larzac, au Pays basque ou au sein de l’association Terre de Liens, qui rachète des fermes pour y installer des jeunes paysans et paysannes en bio. .

