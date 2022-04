Causerie : Non-violence et défis d’aujourd’hui Wimmenau Wimmenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wimmenau

Causerie : Non-violence et défis d'aujourd'hui Wimmenau, 20 mai 2022, Wimmenau.

2022-05-20 20:00:00

Wimmenau Bas-Rhin Wimmenau Face à l’actualité anxiogène, aux tragédies environnementales et détresses humaines que pouvons-nous faire ? Nous nous sentons souvent démunis, impuissants. Nous avons pourtant des ressources… Face à l’actualité anxiogène, aux tragédies environnementales et détresses humaines que pouvons-nous faire ? Nous nous sentons souvent démunis, impuissants. Nous avons pourtant des ressources… +33 3 88 89 81 67 Face à l’actualité anxiogène, aux tragédies environnementales et détresses humaines que pouvons-nous faire ? Nous nous sentons souvent démunis, impuissants. Nous avons pourtant des ressources… Wimmenau

