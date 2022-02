Causerie Musicale : Panorama des musiques d’Europe de l’Est – Festival Eurofonik Europa Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Causerie Musicale : Panorama des musiques d'Europe de l'Est – Festival Eurofonik Europa Nantes, 19 mars 2022, Nantes.

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Grâce à son impressionnant parcours de musicien, Micha Passetchnik est l’un des connaisseurs les plus pertinents des musiques d’Europe de l’Est. Né en Biélorussie, passé notamment par l’Académie de Musique de la République Belarus à Minsk et divers grands orchestres, il a toujours entretenu un lien fort avec les musiques populaires. Né en Roumanie et diplômé du Conservatoire National de Bucarest, Iacob Maciuca est, pour sa part, unanimement reconnu comme violoniste virtuose dans le style tzigane. Les deux artistes offrent une rencontre permettant d’aborder toute la richesse et la diversité des musiques d’Europe de l’Est, entre explications et démonstrations instrumentales. Iacob Maciuca : violon, présentation – Micha Passetchnik : accordéon, trompette, présentation Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022) Europa Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

