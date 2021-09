Lignières Lignières Cher, Lignières Causerie musicale avec “les deux moiselles de B.” Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher Lignières Vous pourrez aussi les rencontrer aux Bains-Douches le jeudi 30 septembre pour leur nouveau spectacle autour du cinéma. En résidence aux Bains-Douches à Lignières pendant une semaine, les chanteuses Amandine De Doncker et Juliette Rillard vous proposent une après-midi d’échange à la bibliothèque autour de la chanson française et ses différents visages. Inscription obligatoire bibliotheque-lignieres@outlook.fr +33 2 48 60 20 84 Vous pourrez aussi les rencontrer aux Bains-Douches le jeudi 30 septembre pour leur nouveau spectacle autour du cinéma. bibliotheque de lignieres dernière mise à jour : 2021-09-23 par OT LIGNIERES

