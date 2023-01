Causerie mensuelle Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme Visionnage d’une conférence puis débat avec Bruno Latour sur le thème suivant « Faire société malgré nos différentes conceptions de la vérité ». Salle Le Atelier Impasse des platanes Buis-les-Baronnies

