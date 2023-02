Causerie littéraire PED et lecture Plougasnou Catégories d’Évènement: Finistère

Plougasnou

Causerie littéraire PED et lecture, 11 mars 2023, Plougasnou

2023-03-11 17:00:00 – 2023-03-11 19:00:00

Finistere Causerie littéraire et lecture avec Caroline Petitat-Robet, à partir de son livre “Vers l’autre”. Comment approcher l’autre lorsqu’il est différent de soi ? animation@projets-echanges-developpement.net +33 6 38 02 02 70 http://projets-echanges-developpement.net/site/ Plougasnou

