Médiathèque de Pont-Aven, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

**Causerie littéraire** Venez lire vos passages préférés pour les Nuits de la Lecture : citations, poésie, livre de chevet, conte…Un moment de partage pour les amoureux des mots ! Tout public. Venez lire vos passages préférés pour les Nuits de la Lecture. Médiathèque de Pont-Aven 7 Rue Paul Serusier 29930 Pont-Aven Pont-Aven Finistère

