Causerie littéraire avec Muriel Michel Médiathèque de Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Causerie littéraire avec Muriel Michel Médiathèque de Gap, 22 janvier 2022, Gap. Causerie littéraire avec Muriel Michel

Médiathèque de Gap, le samedi 22 janvier à 17:00

Femme de lettres passionnée, Muriel Michel propose une présentation et un échange autour de la littérature sud-américaine avec un double regard : celui d’auteurs français parlant de ces pays comme JMG Le Clézio dans son ouvrage Diego et Frida et celui d’auteurs sud-américains tels que Leonard Padura.

Nombre de places limité.

Présentation et échanges autour de la littérature sud-américaine Médiathèque de Gap 137 boulevard Georges Pompidou 05000 Gap Gap Fontreyne Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Médiathèque de Gap Adresse 137 boulevard Georges Pompidou 05000 Gap Ville Gap lieuville Médiathèque de Gap Gap Departement Hautes-Alpes

Médiathèque de Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/