Causerie – les poules dans notre quotidien Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Causerie – les poules dans notre quotidien Bazas, 6 mai 2022, Bazas. Causerie – les poules dans notre quotidien Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

2022-05-06 19:30:00 – 2022-05-06 21:00:00 Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas Gironde EUR Une conférence sur le thème des poules dans notre quotidien, avec Christelle Aubert, présidente de l’association Poulettes et compagnie. Cette association basée sur Langon s’occupe de récupérer des poules destinées à l’abattoir… pour les faire adopter par des particuliers ! Une conférence sur le thème des poules dans notre quotidien, avec Christelle Aubert, présidente de l’association Poulettes et compagnie. Cette association basée sur Langon s’occupe de récupérer des poules destinées à l’abattoir… pour les faire adopter par des particuliers ! Une conférence sur le thème des poules dans notre quotidien, avec Christelle Aubert, présidente de l’association Poulettes et compagnie. Cette association basée sur Langon s’occupe de récupérer des poules destinées à l’abattoir… pour les faire adopter par des particuliers ! Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Ville Bazas lieuville Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

Causerie – les poules dans notre quotidien Bazas 2022-05-06 was last modified: by Causerie – les poules dans notre quotidien Bazas Bazas 6 mai 2022 Bazas Gironde

Bazas Gironde