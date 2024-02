Causerie, les couleurs disent-elles qui nous sommes ? et Ciné à Felzins Quinte et Sens Saint-Félix, samedi 17 février 2024.

Causerie, les couleurs disent-elles qui nous sommes ? et Ciné à Felzins Quinte et Sens Saint-Félix Lot

Causerie

Qui dit que les filles aiment le rose et que les garçons préfèrent le bleu ? Pendant cet atelier, Flore Proust offre aux enfants une loupe de détective philosophe. Car en philosophie, on n’aime pas les idées toutes faites et on questionne tout, même ce qui se cache derrière les couleurs.

La naissance des oasis, Programme de 5 court-métrages d’animation (41 min)

Jeudi 22 février, 15h atelier / 16h30 projection

Felzins, tiers-lieu le Quinte et Sens & à la salle des fêtes

Atelier Dessiner sur la pellicule de cinéma voilà un programme original ! Cette technique de cinéma expérimental est une activité très ludique pour petits et grands, dont vous pourrez ensuite admirer le résultat projeté sur grand écran, grâce à un projecteur de 35mm. Et chaque participant pourra repartir avec son morceau de pellicule.

Un jardin plein de mystères, de gouttes de pluie qui s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de s’émerveiller et de rêver…

Dans le cadre du festival Graines de Moutards

Causerie Pour qui 7 à 10 ans de 10h à 11h et 11 à 14 ans de 11h à 12h

Présenté par Rêvons nos villages atelier payant

ciné pour qui atelier offert à partir de 4 ans (cinéma payant)3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Quinte et Sens 570 route du Bourg

Saint-Félix 46100 Lot Occitanie revonsnosvillages@gmail.com

L’événement Causerie, les couleurs disent-elles qui nous sommes ? et Ciné à Felzins Saint-Félix a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Figeac