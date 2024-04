Causerie Léger et le cinéma Médiathèque François Mitterrand, Argentan Argentan, vendredi 12 avril 2024.

Causerie Léger et le cinéma Médiathèque François Mitterrand, Argentan Argentan Orne

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand d’Argentan, le Musée Fernand Léger André Mare propose une soirée causerie avec Élisabeth Magotteaux sur la thématique de Fernand Léger et le cinéma.

Dans le cadre de l’écriture actuelle de sa thèse, Élisabeth Magotteaux a voyagé aux Etats-Unis et rassemblé bon nombre d’éléments sur la période américaine de Fernand Léger et notamment sur son travail autour du cinéma qu’elle présentera lors de cette soirée.

Déroulé de la soirée :

– Présentation par Élisabeth Magotteaux de ses recherches aux Etats-Unis (durée : environ 1h)

– Échanges entre le public et l’intervenante autour de sa présentations et du travail de Léger avec le cinéma. (durée environ 30min)

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand d’Argentan, le Musée Fernand Léger André Mare propose une soirée causerie avec Élisabeth Magotteaux sur la thématique de Fernand Léger et le cinéma.

Dans le cadre de l’écriture actuelle de sa thèse, Élisabeth Magotteaux a voyagé aux Etats-Unis et rassemblé bon nombre d’éléments sur la période américaine de Fernand Léger et notamment sur son travail autour du cinéma qu’elle présentera lors de cette soirée.

Déroulé de la soirée :

– Présentation par Élisabeth Magotteaux de ses recherches aux Etats-Unis (durée : environ 1h)

– Échanges entre le public et l’intervenante autour de sa présentations et du travail de Léger avec le cinéma. (durée environ 30min) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Médiathèque François Mitterrand, Argentan 1-3 rue des Rédemptoristes

Argentan 61200 Orne Normandie musee-leger-mare@argentan.fr

L’événement Causerie Léger et le cinéma Argentan a été mis à jour le 2024-04-02 par Argentan Intercom