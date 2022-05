Causerie “le temps de Thomas Illyricus”

Causerie “le temps de Thomas Illyricus”, 25 mai 2022, . Causerie “le temps de Thomas Illyricus”

2022-05-25 – 2022-05-25 EUR Comment vivait-on du temps de Thomas ? par Jean Dubroca

Auditorium du MA•AT

Gratuit

Association Interculturelle d’Arcachon Comment vivait-on du temps de Thomas ? par Jean Dubroca

Auditorium du MA•AT

Gratuit

Association Interculturelle d’Arcachon +33 6 85 05 71 09 Comment vivait-on du temps de Thomas ? par Jean Dubroca

Auditorium du MA•AT

Gratuit

Association Interculturelle d’Arcachon libre de droit dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville