Causerie – Le changement climatique à hauteur d’Homme Paimpol, 20 mars 2022, Paimpol.

Causerie – Le changement climatique à hauteur d’Homme La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

2022-03-20 – 2022-03-20 La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan

Paimpol Côtes d’Armor

A travers différentes observations climatiques exceptionnelles, cette conférence propose d’explorer la complexité des modifications à l’œuvre localement sous l’impulsion du changement global. Loin des approches théoriques, nous partirons de plusieurs perturbations des écosystèmes locaux pour comprendre la diversité des effets et des conséquences du changement climatique sur les écosystèmes littoraux et les activités humaines. Chaque exemple permettra ainsi de mettre en lumière une particularité du changement climatique pour dresser le portrait le plus fidèle possible des perturbations auxquelles la société devra faire face dans les années à venir. L’auteur : Docteur diplômé de l’université de La Rochelle, Ismaël Bernard étudie les problématiques d’écologie marine, et plus particulièrement les perturbations de l’activité conchylicole, depuis plus de 10 ans. Il mène ces recherches dans le cadre d’une activité d’expertise sur ces sujets au sein du bureau d’étude Eurêka Mer qu’il a créé à Lézardrieux.

+33 7 60 85 73 40 http://www.limagquiparleblog.org/

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

