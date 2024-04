Causerie Lautrec au Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois, samedi 13 avril 2024.

Causerie Lautrec au Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois Gironde

Rejoignez-nous avec Monsieur Bernard Eymeri, passionné actif du patrimoine artistique et culturel du Bassin. Nous vous proposons d’échanger tous ensemble autour de la vie de l’artiste Henri de Toulouse-Lautrec dans la région bordelaise où il aimait se ressourcer l’été. Anecdotes et secrets de l’artiste Henri de Toulouse-Lautrec vous permettront d’approcher de plus près la sensibilité et l’intimité du peintre. Il avait l’habitude de séjourner à Malromé durant l’été mais aussi à Taussat ; dans ces endroits très sauvages, comme il l’écrit lui-même. C’est tout particulièrement ces excursions qui feront l’objet de nos discussions auxquelles vous pourrez prendre part pour satisfaire votre curiosité.

Laissez-vous transporter dans les moments de vie d’Henri de Toulouse-Lautrec en Gironde…

Réservation conseillée sur notre site www.chateautoulouselautrec.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:30:00

fin : 2024-04-13

Château Toulouse-Lautrec

Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine visite@chateautoulouselautrec.com

L’événement Causerie Lautrec au Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Sauternes Graves Landes Girondines