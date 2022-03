Causerie : “l’art et nous” Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron Alpes de Haute-Provence Sisteron Une causerie organisée dans le cadre de l’exposition “De l’une à l’autre” par Elisabeth Vivet, céramiste, et Véronique Soriano, peintre. service-culture@sisteron.fr +33 4 92 61 54 50 https://www.sisteron.com/mes-loisirs/culture-patrimoine rue Mercerie Galerie Domnine Sisteron

