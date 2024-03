Causerie La Vie Rurale en Chalosse au XV° siècle Thermes de Préchacq-les-Bains Préchacq-les-Bains, mercredi 24 avril 2024.

Causerie La Vie Rurale en Chalosse au XV° siècle Thermes de Préchacq-les-Bains Préchacq-les-Bains Landes

Jean-Pierre vous présentera l’histoire du Trou de Madame, qui, il y 60 ans, était encore un lieu de cure.

Puis Maurice et Pascal Gassie vous parleront de ces trente hectares qui entourent le Trou de Madame. Ils vous

raconteront comment se faisait la fenaison et la vie de ces lieux à l’époque.

En première partie, sur une vingtaine de minutes, Jean-Pierre vous présentera l’histoire du Trou de Madame, ce lieu qui, il y a seulement 60 ans, était encore un lieu de cure.

Puis Maurice et Pascal Gassie vous parleront de ces trente hectares qui entourent le Trou de Madame. Ils vous

raconteront comment se faisait la fenaison et la vie de ces lieux à l’époque des curistes au Trou

de Madame. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 18:00:00

fin : 2024-04-24

Thermes de Préchacq-les-Bains Salons de l’établissement thermal

Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

L’événement Causerie La Vie Rurale en Chalosse au XV° siècle Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Terres de Chalosse