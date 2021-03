Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès 35133, Saint-Germain-en-Coglès Causerie Jardin- Le Corps et l’Outil Saint-Germain-en-Coglès Catégories d’évènement: 35133

Emmanuel Poul, écojardinier et professeur de Qi gong propose un atelier autour du jardinage et des postures à adopter pour préserver au mieux le corps. Prévoir une fourche-bêche et un rateau à gazon pour ceux qui le peuvent. Le rendez-vous est prévu à la médiathèque de St-Germain-en-Coglès puis ensuite sur site au Jardin de l'eau. Gratuit – Attention ! Les places sont très limitées ! Inscrivez-vous. spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07

