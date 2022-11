Causerie historique : Olympe de Gouges, le courage en action Velars-sur-Ouche Velars-sur-Ouche Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Velars-sur-Ouche EUR 0 0 Les causeries historiques de l’Histothèque reprennent avec pour thème L’Histoire au féminin. Au cours de l’année, les figures d’Olympe de Gouges et de Louise Dupin, femmes du Siècle des Lumières, et de Simone Veil et des femmes en Résistance et des des femmes Justes parmi les nations, rythmeront les rencontres du samedi en fin d’après-midi. Ouvert à tous, gratuit. histotheque@gmail.com Médiathèque de Velars sur Ouche Clos de l’église Velars-sur-Ouche

