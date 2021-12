Ferney-Voltaire Médiathèque Le Châtelard Ain, Ferney-Voltaire CAUSERIE HISTORIQUE : la Dame de beauté a 400 ans Médiathèque Le Châtelard Ferney-Voltaire Catégories d’évènement: Ain

Ferney-Voltaire

CAUSERIE HISTORIQUE : la Dame de beauté a 400 ans Médiathèque Le Châtelard, 20 janvier 2022, Ferney-Voltaire. CAUSERIE HISTORIQUE : la Dame de beauté a 400 ans

Médiathèque Le Châtelard, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00

Nos deux amants, pleins de trouble et de joie. Ivres d’amour, à leurs désirs en proie. Se renvoyaient des regards enchanteurs, De leurs plaisirs brûlants avant-coureurs. Ainsi commence Les amours de Charles VII et d’Agnès Sorel de Voltaire. Conférence proposée par François-Xavier Verger à la médiathèque de Ferney – voltaire de 18h à 19h

nombre limité de places disponibles

CAUSERIE HISTORIQUE : la Dame de beauté a 400 ans Médiathèque Le Châtelard 23 rue de meyrin 01210 Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ferney-Voltaire Autres Lieu Médiathèque Le Châtelard Adresse 23 rue de meyrin 01210 Ferney-Voltaire Ville Ferney-Voltaire lieuville Médiathèque Le Châtelard Ferney-Voltaire