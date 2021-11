Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Causerie : Histoire de l’Art, Histoire de voir Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Causerie : Histoire de l’Art, Histoire de voir Maison Folie Moulins, 18 décembre 2021, Lille. Causerie : Histoire de l’Art, Histoire de voir

Maison Folie Moulins, le samedi 18 décembre à 16:00

Ce samedi, Isabelle Lefebvre, historienne de l’art, vous invite à faire un focus sur l’œuvre de Paul Klee à l’occasion de l’exposition qui lui est consacré au LAM. Ce peintre de l’enfance retrouvée ou d’un paradis perdu n’est pas seulement peintre ; il est poète. Ce démiurge de la couleur et de la lumière a partagé avec passion sa science de l’art au travers de ses aquarelles, ses peintures et même ses marionnettes moins connues du public. _Tout public, sans réservation_ _Durée : environ 1h_

Gratuit

Prenez place au Musée numérique pour découvrir les secrets de l’oeuvre de Paul Klee, en compagnie de l’historienne de l’art Isabelle Lefebvre. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille