Causerie en breton Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Causerie en breton Moëlan-sur-Mer, 16 mars 2022, Moëlan-sur-Mer. Causerie en breton Rue Pont Ar Laer MLC Moëlan-sur-Mer

2022-03-16 20:00:00 – 2022-03-16 21:30:00 Rue Pont Ar Laer MLC

Moëlan-sur-Mer Finistère Causerie en Breton animée par Lionel Ollivier

CONTACT : pregomp.asambles@live.fr – 06 83 80 63 74

TARIF : Gratuit

HORAIRES : De 20h00 à 21h30

