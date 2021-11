Poullaouen Lokmaria-Berrien - Locmaria-Berrien Finistère, Poullaouen Causerie en breton à Locmaria-Berrien Lokmaria-Berrien – Locmaria-Berrien Poullaouen Catégories d’évènement: Finistère

le dimanche 28 novembre à 15:00

Quatre-heures traditionnel pour les gourmands. L’association OBK organise une discussion en breton ouverte à tous : ceux dont c’est la langue maternelle, ceux qui l’on appris à l’école et ceux qui ne le parlent pas. Lokmaria-Berrien – Locmaria-Berrien 29690 Locmaria-Berrien Poullaouen Locmaria-Berrien Finistère

2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T18:00:00

