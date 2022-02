Causerie-échange « le Matrimoine, un héritage exemplaire pour l’émancipation des Femmes » La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: Indre

La Châtre Indre La Châtre Indre Causerie animée par Jean Annequin, dans le cadre de la journée internationale des droits des Femmes. Conférence proposée par Femmes solidaires 36 dans le cadre de la journée internationale pour les droits des Femmes. femmes.solidaires36400@orange.fr +33 2 54 48 13 38 http://www.femmes-solidaires.org/ Causerie animée par Jean Annequin, dans le cadre de la journée internationale des droits des Femmes. Pixabay

