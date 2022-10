CAUSERIE/ DIAPORAMA « Les animaux dans les contes » Flavin Flavin Catégorie d’évènement: Flavin

CAUSERIE/ DIAPORAMA « Les animaux dans les contes » Flavin, 14 octobre 2022, Flavin. CAUSERIE/ DIAPORAMA « Les animaux dans les contes »

OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU Flavin

2022-10-14 – 2022-10-14 Flavin Aveyron Flavin Dans le cadre de l’opération » Nos Campagnes, Regards Croisés ». Organisé par les communes avec le soutien du PETR Syndicat Mixte du Lévézou.

Pendant des siècles, les contes furent racontés à la veillée dans les milieux populaires. Adaptés par les milieux savants, ils devinrent des contes littéraires. Certains contes ne comportent que des animaux comme personnages. La version littéraire la plus célèbre est Le Roman de Renart. Dans les contes merveilleux, les animaux remplissent des fonctions variées : ils peuvent transporter le héros, le conseiller par leur sagesse, l’aider par la magie. Ils peuvent aussi tenir le rôle principal, tel le Chat botté.

Il y a aussi des animaux agresseurs, tels le loup ou le dragon. Face aux manigances de ces agresseurs envers le héros ou l’héroïne, l’auditeur est invité à rejeter la méchanceté. Et au contraire, le conte lui propose de faire siennes les qualités manifestées par l’animal : force, courage, ruse, audace, dévouement…

A travers images et récits, nous verrons que le conte ne fait pas de différence entre personnages animaux ou humains : tous ont le même choix à faire, entre le Bien et le Mal. 20h30 salle des festivités. Dans les contes merveilleux, les animaux remplissent des fonctions variées, transporter le héros, le conseiller, l’aider… et il y a aussi les animaux agresseurs… Tout public, gratuit. 05 65 46 89 90. OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Flavin

dernière mise à jour : 2022-10-03 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Détails Catégorie d’évènement: Flavin Autres Lieu Flavin Adresse OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU Flavin Ville Flavin lieuville Flavin

Flavin Flavin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flavin/

CAUSERIE/ DIAPORAMA « Les animaux dans les contes » Flavin 2022-10-14 was last modified: by CAUSERIE/ DIAPORAMA « Les animaux dans les contes » Flavin Flavin 14 octobre 2022 OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Flavin