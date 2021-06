Magnac-BourgMagnac-Bourg Magnac-Bourg Magnac-Bourg Haute-Vienne, Magnac-Bourg Causerie « Des hommes et des arbres » à Magnac-Bourg – Journées du patrimoine de pays et des moulins Magnac-Bourg Magnac-Bourg Magnac-BourgMagnac-Bourg Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Causerie « Des hommes et des arbres. de l'utilisation à la sacralité ». Au coeur d'un petit bois, causerie sur les rapports entre les hommes et les arbres, avec des exemples basés sur notre histoire et sur différentes situations vécues dans les monde.

Rendz-vous au lieu-dit La Tamanie. Se garer en bord de route près du ruisseau à 1,5 km de la maire de Magnac-Bourg. Prévoir sièges pliants. 

Organisé par Claude Mouret pour Histoire et Patrimoine du pays des Briances. 
Réservation à l'OT BSHV au 05 55 00 89 91

ot.briancesudhautevienne@gmail.com +33 5 55 00 89 91 
http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/

