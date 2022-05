Causerie d’Emma La Clown pour éclairer le monde

Causerie d'Emma La Clown pour éclairer le monde, 15 mai 2022

2022-05-15 – 2022-05-15 Par Emma La Clown, comédienne & Christine Rollard, biologiste et arachnologue au Muséum national d’Histoire naturelle. Emma interviewera Christine sur son travail, son parcours, et sa passion pour nos amies les araignées… Rire en apprenant est la devise des Causeries d’Emma La Clown. Par Emma La Clown, comédienne & Christine Rollard, biologiste et arachnologue au Muséum national d’Histoire naturelle. Emma interviewera Christine sur son travail, son parcours, et sa passion pour nos amies les araignées… Rire en apprenant est la devise des Causeries d’Emma La Clown. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

