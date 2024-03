Causerie-dédicace sur l’histoire populaire et amusante des auberges et bistrots Le Sully Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Public jeunes et adultes. gratuit sous condition

L’entrée est libre et gratuite, mais le public paie ses consommations.

Laurent Bihl, qui enseigne l’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Pierrick Bourgault, également auteur d’ouvrages sur les cafés et bistrots, raconteront cette histoire incroyablement riche de lieux familiers, sur deux millénaires. Et dédicaceront leurs livres.

Comme le disait l’écrivain

Willy, « Écrire l’histoire du café serait à peu de choses près

écrire l’histoire de France ». De façon plus modeste, par un

jeu d’anecdotes croisé selon des thématiques comme « boire »,

le jeu, le trafic ou le débat politique, nous tenterons de restituer

la complexité d’un lieu « en commun » en nous tenant à

distance des lieux communs. Nous répondrons en fin de séance aux

questions du public.

Le Sully 6, boulevard. Henri IV 75004

Contact : https://www.bistrotsetcafesdefrance.org https://www.facebook.com/bistrotsetcafesdefrance/ https://www.facebook.com/bistrotsetcafesdefrance/ https://www.monbar.net/

(c) Laurent Bihl Portrait des conférenciers (photographie non contractuelle)