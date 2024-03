Causerie-dédicace sur le bistrot, bouillon de culture des arts et de la politique Les Tontons Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Causerie sur le rôle précieux des cafés, en particulier pour les artistes, musiciens, peintres… Balzac écrivait que le cabaret est le parlement du peuple, mais leur rôle politique dépasse largement les conversations de comptoir.

Entrée libre et gratuite, le public réglera juste sa consommation au comptoir.

Les Tontons 38, rue Raymond-Losserand 75014

Contact : https://www.bistrotsetcafesdefrance.org https://www.facebook.com/pierrick.bourgault https://www.facebook.com/pierrick.bourgault https://www.monbar.net/

(c) Frédéric Beaugendre Pierrick Bourgault et Pierre Josse, lors de leur exposition « Au bonheur des bistrots » à l’Hôtel de Ville