Causerie /dédicace – “Les visiteurs de Maurice Rollinat” Fresselines Fresselines Catégories d’évènement: Creuse

FRESSELINES

Causerie /dédicace – “Les visiteurs de Maurice Rollinat” Fresselines, 14 mai 2022, Fresselines. Causerie /dédicace – “Les visiteurs de Maurice Rollinat” salle l’oeil et la main Fresselines

2022-05-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-14 17:30:00 17:30:00

salle l’oeil et la main Creuse Fresselines Salle l’Oeil et la Main, entrée libre. A 15h. Causerie / conférence de Pierre Brunaud “Les visiteurs de Maurice Rollinat” Salle l’Oeil et la Main, entrée libre. A 15h. salle l’oeil et la main Fresselines

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, FRESSELINES Autres Lieu Fresselines Adresse salle l'oeil et la main Ville Fresselines lieuville salle l'oeil et la main Fresselines

Fresselines Fresselines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresselines/

Causerie /dédicace – “Les visiteurs de Maurice Rollinat” Fresselines 2022-05-14 was last modified: by Causerie /dédicace – “Les visiteurs de Maurice Rollinat” Fresselines Fresselines 14 mai 2022

Fresselines