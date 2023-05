Causerie-dédicace de Pierrick Bourgault à la Lucarne des Ecrivains La Lucarne des Ecrivains, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Pierrick Bourgault vous racontera l’histoire drôlatique des auberges, tavernes et cafés de l’Antiquité à nos jours, d’Astérix à la Mère Lapipe dans son bistrot…

La Librairie La Lucarne des Ecrivains accueille Pierrick Bourgault, expert-ès cafés et bistrots, pour une causerie dédicace en hommage à ces petits lieux si précieux, et bien sûr à celles et ceux qui les tiennent.

Auteur de livres, journaliste de formation agricole (ingénieur Isab) et anthropologique (DEA Nanterre-Sorbonne), iil aime écouter, observer et décrire, photographier avec la lumière du lieu et de l’instant afin de montrer l’univers d’une personne, un petit monde.

La Lucarne des Ecrivains 115 rue de l’Ourcq 75019 Paris

Contact : https://www.monbar.net/ pierrick.bourgault@gmail.com https://www.facebook.com/pages/La-Lucarne-des-%C3%89crivains/177659665581847

(c) Patrick Bezzolato « Le café est un phare dans la nuit. Un café qui ferme, c’est un théâtre qui brûle »