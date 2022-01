Causerie • Danse et arts plastiques : une histoire d’amour (partie 2) Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Causerie • Danse et arts plastiques : une histoire d’amour (partie 2) Maison Folie Moulins, 19 février 2022, Lille. Causerie • Danse et arts plastiques : une histoire d’amour (partie 2)

Maison Folie Moulins, le samedi 19 février à 16:00

**Entrez dans la Danse et les arts plastiques du XIXème siècle vers le début du XXème siècle – 2ème partie** La Danse est expression du mouvement et de l’éphémère et se transmet à la sculpture à travers une période truffée de tendances diverses et éclectiques. Un hommage aux grands danseurs et danseuses : Marie Taglioni, Loie Fuller, Isadora Duncan, Nijinsky… visités par les plus grands artistes tels que Carpeaux, Degas, Rodin, Bourdelle, Matisse… _Tout public_ _Durée : environ 1h_

Gratuit, réservations conseillées

Prenez place au Musée numérique pour découvrir une histoire de la danse et des arts plastiques, en compagnie de l’historienne de l’art Isabelle Lefebvre. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T16:00:00 2022-02-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille Departement Nord

Maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Causerie • Danse et arts plastiques : une histoire d’amour (partie 2) Maison Folie Moulins 2022-02-19 was last modified: by Causerie • Danse et arts plastiques : une histoire d’amour (partie 2) Maison Folie Moulins Maison Folie Moulins 19 février 2022 lille maison Folie Moulins Lille

Lille Nord