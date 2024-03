Causerie culinaire autour du XVIIIe siècle Samadet, dimanche 24 mars 2024.

Les sens en éveil, assistez à un atelier de démonstration de recettes du 18e siècle avec l’historienne de la cuisine Sylvie Campech. En mijotant ses plats devant vous, elle vous transportera dans les cuisines d’époque et vous racontera les goûts et les saveurs à la mode, les vertus des ingrédients utilisés, leur provenance, leur commercialisation, etc. Les mets préparés seront ensuite proposés à la dégustation. Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24 16:30:00

Musée de la Faïence Samadet

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine musee.samadet@landes.fr

L’événement Causerie culinaire autour du XVIIIe siècle Samadet a été mis à jour le 2024-03-14 par Landes Chalosse