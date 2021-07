Caden Caden Caden, Morbihan Causerie « Conserver l’Art et le Monde » avec Gwénola Furic Caden Caden Catégories d’évènement: Caden

Dans le cadre de l'exposition de photographies d'Antoine Repessé au centre culturel les Digitales. Causerie avec Gwénola Furic, conservatrice-restauratrice du patrimoine. Gratuit. Public ados/adultes. Sur réservation à partir du 24 juin.Exposition « #365, Unpacked. » : c'est le fruit d'une collecte de 4 ans, pendant lesquels le photographe Antoine Repessé n'a plus jeté aucun de ses déchets recyclables. 70m3 d'emballages ont été collectés afin de constituer la matière première du projet qui vient envahir le quotidien des protagonistes de cette série photographique. Chaque photo de cette série a donné lieu à une installation in situ et a été réalisée en condition réelle sans recourir au photo-montage. Expo visible du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30 (sauf jours fériés). Tout public. Gratuit. De 10h30 à 12h dans la cour des Digitales. +33 2 97 67 14 59

