Causerie Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Causerie Bazas, 11 mai 2022, Bazas. Causerie Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

2022-05-11 19:30:00 – 2022-05-11 21:00:00 Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas Gironde EUR Causerie Yohan MUSSEAU, cueilleur distillateur à Bazas, raconte son métier

avec les plantes aromatiques médicinales, sauvages et biologiques. Mercredi 11 mai, 19h30 Causerie Yohan MUSSEAU, cueilleur distillateur à Bazas, raconte son métier

avec les plantes aromatiques médicinales, sauvages et biologiques. Mercredi 11 mai, 19h30 Causerie Yohan MUSSEAU, cueilleur distillateur à Bazas, raconte son métier

avec les plantes aromatiques médicinales, sauvages et biologiques. Mercredi 11 mai, 19h30 Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Ville Bazas lieuville Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

Causerie Bazas 2022-05-11 was last modified: by Causerie Bazas Bazas 11 mai 2022 Bazas Gironde

Bazas Gironde