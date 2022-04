Causerie avec Thierry Ribault, auteur du livre « Contre la résilience à Fukushima et Ailleurs » Local la commune – Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Causerie avec Thierry Ribault, auteur du livre « Contre la résilience à Fukushima et Ailleurs »
Local la commune – Rennes, le mardi 3 mai à 20:00

Local la commune – Rennes, le mardi 3 mai à 20:00

ous aurons le plaisir de recevoir [Thierry Ribault](https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/22/thierry-ribault-la-resilience-entend-nous-preparer-au-pire-sans-jamais-en-elucider-les-causes_6074076_3232.html), économiste et chercheur en sciences sociales au CNRS, auteur du livre paru en 2021 « [_Contre la résilience à_](https://www.liberation.fr/culture/livres/un-jour-un-livre-contre-la-resilience-a-fukushima-et-ailleurs-de-thierry-ribault-20210814_AX4LQJA3ZFCTVO4ACEDJHFUTTY/) [_Fukushima et Ailleurs_](https://www.liberation.fr/culture/livres/un-jour-un-livre-contre-la-resilience-a-fukushima-et-ailleurs-de-thierry-ribault-20210814_AX4LQJA3ZFCTVO4ACEDJHFUTTY/) » paru aux éditions de [l’échappée](https://www.lechappee.org/collections/pour-en-finir-avec/contre-la-resilience) Thierry Ribault a analysé théoriquement et avec une enquête approfondie de 10 ans l’exemple de la gestion de l’accident nucléaire de Fukushima. A travers ce texte, l’universitaire fait une démonstration implacable du caractère autoritaire de la gestion par les dirigeants de l’acceptabilité des catastrophes par les populations, et de la violence terrorisante du management solutionniste : le risque technologique 0 n’existant pas, il faudrait que les individus apprennent à vivre avec telle ou telle conséquence désastreuse du capitalisme. Plutôt que de chercher à résoudre les problèmes environnementaux de façon radicale, en éradiquant donc les origines du désastre, il faudrait que la population s’accommode de survivre dans un monde rendu pourtant invivable. Il deviendrait envisageable d’améliorer la capacité de résistance de l’individu humain en lui distillant les informations de façon choisie et parcimonieuse, en lui mettant à disposition des coachs de développement personnel, voire en lui distribuant des placébos à caractère médical, avec une méthodologie de manipulation psychologique, voire un gadget techniciste. Il s’agit de faire croire à la victime qu’il porte une part de responsabilité dans le désastre en cours et qu’il doit individuellement s’adapter au désastre en « s’améliorant » sans changer le système. Organisée par le groupe La Sociale de la Fédération anarchiste Local la commune – Rennes 17 rue de Châteaudun 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

2022-05-03T20:00:00 2022-05-03T22:00:00

