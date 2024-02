Causerie avec Olivia Voisin Pourquoi des musées ? Saint-Aignan, jeudi 15 février 2024.

Causerie du Clos des Bernardines le 15 février à 19h avec Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans.

Olivia Voisin est depuis 2015 directrice des musées d’Orléans, qu’elle a mutualisés, profondément modernisés et enrichis. Historienne de l’art, c’est une spécialiste des artistes du 19e s., en particulier dans leur rapport au théâtre. Une période qu’elle met en valeur dans les nombreuses expositions qu’elle a organisées et dont elle a préparé les catalogues. Récemment résidente du prestigieux programme français aux États-Unis de la Maison Albertine, elle a pu y observer les nouvelles pratiques muséales. C’est à partir de ces expériences qu’elle exposera sa vision du rôle des musées, aujourd’hui et à l’avenir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:00:00

fin : 2024-02-15

17 Place de la République

Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire leclosdesbernardines@gmail.com

L’événement Causerie avec Olivia Voisin Pourquoi des musées ? Saint-Aignan a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Sud Val de Loire