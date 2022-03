Causerie avec Nil Caouissin Cavan, 16 mars 2022, Cavan.

Causerie avec Nil Caouissin Ti ar Vro Rue Jean Monnet Cavan

2022-03-16 – 2022-03-16 Ti ar Vro Rue Jean Monnet

Cavan Côtes d’Armor Cavan

L’immobilier flambe en Bretagne et par endroits, c’est même la pénurie de logements. Le droit fondamental à “vivre au pays” n’est plus garanti. Face à cette crise, beaucoup renoncent à prendre un emploi faute de logement à proximité, n’osent pas déménager, ou s’installent loin de leur travail. La réponse habituelle aux difficultés de logement, construire plus, ne fonctionnera bientôt plus car il est essentiel de protéger les terres agricoles.

Dans ce contexte, l’auteur propose d’autres pistes pour garantir le droit au logement, dont celle d’un statut de résident. L’objectif est de faire prioriser le logement à l’année sur la villégiature et les locations touristiques. La Bretagne comptait, aux dernières nouvelles, 300 000 résidences secondaires. De quoi loger 600 000 personnes, plus que toute la population des Côtes d’Armor.

Ti ar Vro Rue Jean Monnet Cavan

