Landes EUR En complément de l’exposition » La vie à Hagetmau sous les Trente Glorieuses « , Michel Marsan animera une causerie autour de l’exposition et d’une projection des films documentaires de Jean Vimard tournés à cette période.

