Vosges Charmes Claude LECLERC pratique le yoga depuis que celui-ci est apparu dans l’Est de la France, il y a plus de 50 ans. Il poursuit toujours sa formation dans le cadre de la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga.

Dans ses cours, il a l’habitude d’insister sur la nécessité de veiller à la qualité de la relation avec son propre corps, avec soi-même, en rapport direct avec la relation que nous sommes quotidiennement appelés à avoir avec les autres et avec les événements de la vie tout simplement.

C'est à l'occasion d'un article de Dennis Gira, enseignant de philosophie à l'institut catholique de Paris et écrivain, dont le titre était en substance, « la Relation, notre vocation principale », que Claude Leclerc a voulu tenter de résumer les multiples expériences qui nourrissent les mystères de la Relation.

