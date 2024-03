Causerie autour du livre La Pieuvre Nucléaire Local la commune – Rennes Rennes, samedi 16 mars 2024.

Causerie autour du livre La Pieuvre Nucléaire Les groupes La Sociale (Rennes – 35) et L’entraide (Caulnes – 22) organisent 2 causerie autour du livre « La pieuvre nucléaire » les 16 et 17 mars dans le cadre de la campagne anti-nucléaire de la FA. 16 et 17 mars Local la commune – Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T16:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Local la commune – Rennes 17 rue de Châteaudun 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne