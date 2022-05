Causerie autour du livre « Handicap à vendre » écrit par Thibault Petit Local la commune – Rennes, 7 mai 2022, Rennes.

Nous recevrons, autour du livre « [_Handicap à vendre_](https://www.arenes.fr/livre/handicap-a-vendre/) » écrit par Thibault Petit en février 2022, Olivier, ancien moniteur en ESAT – Établissement et service d’aide par le travail. Un camarade du groupe la sociale, Claude, ancien délégué syndical et travailleur handicapé de l’industrie, sera également présent. Il s’agira – à l’appui du [livre choc]([https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/handicap-a-vendre-le-livre-enquete-du-mayennais-thibault-petit-provoque-des-remous-27ce08f8-b3f8-11ec-9a24-5bd00f9afaef](https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/handicap-a-vendre-le-livre-enquete-du-mayennais-thibault-petit-provoque-des-remous-27ce08f8-b3f8-11ec-9a24-5bd00f9afaef) ) de Thibault Petit, d’illustrer par des éléments très factuels, en quoi les travailleurs handicapés, parcequ’handicapés, constituent une sous-classe à l’intérieur même du prolétariat, agricole ou industriel. Alors que la plupart des travailleurs sociaux et des syndicalistes présentent le Travail comme un facteur d’insertion social et un bienfait pour l’épanouissement des handicapés, la réalité des ESAT, ce sont 120.000 travailleurs payés la moitié du SMIC, sans liberté syndicale, qui font les pires boulots ! Alors bien sûr, la bien-pensance social-calotine goût assez peu à la vérité crue. Cette enquête de 6 années, remplie de témoignages directs, jette un nécessaire coup de projecteur sur un aspect méconnu du travail des handicapés par le grand public. C’est aussi un formidable révélateur que l’exploitation capitaliste ne saurait épargner un seul secteur de la vie sociale. La finalité étant le profit, toute force de travail taillable et corvéable à merci est bonne à prendre. Pour aller plus loin : [https://informations.handicap.fr/a-handicap-a-vendre-livre-cash-travail-esat-32442.php](https://informations.handicap.fr/a-handicap-a-vendre-livre-cash-travail-esat-32442.php) [https://www.babelio.com/livres/Petit-Handicap-a-vendre/1397089](https://www.babelio.com/livres/Petit-Handicap-a-vendre/1397089) [https://www.sudouest.fr/economie/emploi/handicap-a-vendre-un-livre-enquete-revele-des-abus-dans-les-esat-10206474.php](https://www.sudouest.fr/economie/emploi/handicap-a-vendre-un-livre-enquete-revele-des-abus-dans-les-esat-10206474.php) [https://www.youtube.com/watch?v=AOmGfsHWLmY](https://www.youtube.com/watch?v=AOmGfsHWLmY) [https://www.youtube.com/watch?v=it-O8bHqejI](https://www.youtube.com/watch?v=it-O8bHqejI)

Avec Olivier, ancien moniteur en ESAT et Claude, ancien délégué syndical et travailleur handicapé de l’industrie. – Organisée par La Sociale, groupe de la Fédération anarchiste

Local la commune – Rennes 17 rue de Châteaudun 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T16:00:00