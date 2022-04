Causerie autour de la Pédagogie Freinet La pétroleuse – Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

* 10h30 : Discussion sur les écoles alternatives et la pédagogie Freinet par une camarade de Rouen et ancienne professeur Freinet. * 13h : repas partagé * 14h30 : Discussion sur l’éducation populaire et les anarchistes * 18h : Concert du groupe “Concentrée sucré” – Genre : musique des Balkans * 19h30 : repas et apéro

