Gratuit : oui Causerie en direct par Henri Copin. Nguyen Huy Thiep, romancier vietnamien, et Kim Thuy, romancière canadienne d’origine vietnamienne, permettent aux lecteurs francophones de connaître de l’intérieur des aspects de leur société d’origine, à travers leurs fictions et leurs souvenirs d’exils. Cette présentation rapide proposera aux lecteurs quelques repères pour participer à une Mission sur internet (escape game). Organisée par l’association Amitié Vietnam Loire-Atlantique. Rendez-vous en ligne (lien à venir)Vendredi 19 mars 2021 à 20hDans le cadre de Nantes en Francophonie >> En amont de la conférence, un Escape Game « Le Coeur du Tigre et les Neuf Dragons » sera proposé au public. La Mission consistera à retrouver ou à vérifier des indices dans deux textes : une nouvelle de Nguyen Huy Thiep, « Le Coeur du Tigre » (L’Aube Poche 1993, p 7 à 12), et 4 chapitres du récit de Kim Thuy, « Vi » (Liana Levi Piccolo, p 7 à 21). Au vainqueur, les livres dédicacés de Kim Thuy. (lien à venir) EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

