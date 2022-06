Causerie au Musée Cecile Sabourdy à Vicq Sur Breuilh

Causerie au Musée Cecile Sabourdy à Vicq Sur Breuilh, 19 juin 2022, . Causerie au Musée Cecile Sabourdy à Vicq Sur Breuilh

2022-06-19 – 2022-06-19 DIMANCHE 19 juin à 17h au petit Breuilh.

Causerie /gratuit sur réservation.

Renseignement et réservation au 05 55 00 67 73. Hommage en Alain Lacoste, la directrice du Musée propose une causerie sur son travail. DIMANCHE 19 juin à 17h au petit Breuilh.

Causerie /gratuit sur réservation.

Renseignement et réservation au 05 55 00 67 73. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville