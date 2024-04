Causerie algues Plougrescant, lundi 5 août 2024.

Causerie algues Plougrescant Côtes-d’Armor

Guy Prigent, ethnologue et membre de l’association Algue voyageuse, raconte l’histoire entre les algues et les hommes des littoraux de la Bretagne jusqu’à l’Asie. Un diaporama à la fois historique et scientifique sur les algues et leur utilisation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 18:00:00

fin : 2024-08-05 20:00:00

Salle polyvalente

Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne maisondulittoral@lannion-tregor.com

L’événement Causerie algues Plougrescant a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose