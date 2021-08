Aubagne Salle Georges Sicard,théâtre Le Comoedia Aubagne, Bouches-du-Rhône Causerie “A la rencontre de la terre et du feu” par Louis Douard Salle Georges Sicard,théâtre Le Comoedia Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Salle Georges Sicard, théâtre Le Comoedia, le dimanche 19 septembre à 10:15

Grâce à l’excellence reconnue des produits issus de ses nombreux bassins d’argile rouge, Aubagne a réussi à asseoir une solide maîtrise technique. Ce point d’appui a permis de diversifier ses productions et de sublimer la qualité de nouvelles fabrications, créées à partir de nobles terres blanches, et fondées sur un savoir-faire exceptionnel. Le fruit remarquable du travail d’hommes et de femmes de la faïencerie Procéram en porte ici le témoignage. Un ancien employé de Procéram rend hommage au savoir-faire et à la technique des Aubagnais dans le travail de l’argile. Salle Georges Sicard,théâtre Le Comoedia 13 cours Foch 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

